موجة حر شبه قوية تعم السعودية وتساعد على نضج التمور

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار موجة الحر وهي من قوية إلى شبه قوية على عموم مناطق السعودية والخليج.
ولفت الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الجديد في الأمر أنه من عدة أيام بدأت تشتد الحرارة على الوسطى التي تمر بموجة حر تعتبر شبه قوية وهي ضرورية لنضج التمور، متوقعًا استمرارها عدة أيام قبل أن تخف قليلًا ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.
وأوضح الباحث في الطقس والمناخ، أنه إذا استمرت الأجواء الحارة جدًّا على الوسطى أيامًا أكثر وهو متوقع حسب النماذج العددية للطقس يعني هذا نضج التمور بشكل جيد في السوق المحلي خلال الأيام القادمة بالنسبة للوسطى ومزيد من التمور من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة إن شاء الله.
وأكمل: وتأخر الحر هذا العام على الوسطى يعتبر إيجابيًّا وفي صالح المزارع باعتبار نزول التمور بشكل متدرج؛ وبالتالي تطول فترة تسويق التمور يجعل المزارع أكثر ربح وفائدة أكثر من الناحية المالية والعملية وهو أيضًا في صالح المستهلك باعتبار طول فترة الخراف أو الرطب والله أعلم.