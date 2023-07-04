موريتانيا تعلن تشكيلًا حكوميًّا جديدًا

أعلنت الرئاسة الموريتانية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 26 وزيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الأول الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف بمقر الرئاسة.

الحكومة الجديدة في موريتانيا

وشهدت الحكومة التي عينها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باقتراح من الوزير الأول خروج 10 وزراء، واحتفظ وزراء العدل والدفاع والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والمالية بحقائبهم في الحكومة الجديدة، بينما تم استبعاد وزير الاقتصاد عثمان ممادو كان من التشكيلة الجديدة من الحكومة في موريتانيا.

وزادت حصة النساء في الحكومة من 3 حقائب إلى أربع. واحتفظ 15 وزيرًا من الحكومة السابقة بحقائب وزارية من أصل 26 وزيرًا.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد يوم واحد من استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيس الوزراء محمد ولد بلال ولد مسعود بتشكيل حكومة جديدة، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.