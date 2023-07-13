موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب

حذرت موسكو من تداعيات كارثية جراء المساعدات الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا التي قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مشيرة إلى أن تزويد الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف – 16 حديثة يمثل تهديدًا نوويًا لموسكو.

في سياق متصل، نفت روسيا أنها تخطط لتوجيه ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن “ظروف استخدام مثل تلك الأسلحة معروفة جيدًا”.

تهديد نووي خطير

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بخلق تهديد نووي خطير لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف – 16 حديثة.

وفي مقابلة مع بوابة”لينتا دوت آر يو” الإلكترونية الروسية، قال لافروف إن الولايات المتحدة والأقمار الاصطناعية التابعة لحلف الأطلسي (ناتو) تخلق تهديدًا بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وذلك يمكن أن تكون له تداعيات كارثية.

مقاتلات إف – 16 والأسلحة النووية

أضاف لافروف أن موسكو لا يمكنها تجاهل حقيقة أن مقاتلات إف – 16 التي يعتزم الغرب تسليمها لكييف، لديها القدرة على حمل أسلحة نووية.

وأشار إلى أن روسيا ستُعد ظهور مثل هذه الأنظمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية “تهديدًا نوويًا من الغرب”.