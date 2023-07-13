Icon

السعودية تسير بخطى واثقة ومدروسة.. إنجازات تتلوها إنجازات Icon قطعنا جسر التردد وأصبحنا نصنع حلمنا ومستقبلنا.. السعودية لا تشبه أحداً Icon 19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب Icon نيوم تعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية فأعلى Icon رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق Icon اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان Icon 4 طرق لاستخدام طفايات الحريق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكدت أن تزويد الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف 16 بمثابة تطور خطير

موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت موسكو من تداعيات كارثية جراء المساعدات الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا التي قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مشيرة إلى أن تزويد الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف – 16 حديثة يمثل تهديدًا نوويًا لموسكو.

في سياق متصل، نفت روسيا أنها تخطط لتوجيه ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن “ظروف استخدام مثل تلك الأسلحة معروفة جيدًا”.

قد يهمّك أيضاً
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس

انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس

تهديد نووي خطير

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بخلق تهديد نووي خطير لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف – 16 حديثة.

وفي مقابلة مع بوابة”لينتا دوت آر يو” الإلكترونية الروسية، قال لافروف إن الولايات المتحدة والأقمار الاصطناعية التابعة لحلف الأطلسي (ناتو) تخلق تهديدًا بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وذلك يمكن أن تكون له تداعيات كارثية.

مقاتلات إف – 16 والأسلحة النووية

أضاف لافروف أن موسكو لا يمكنها تجاهل حقيقة أن مقاتلات إف – 16 التي يعتزم الغرب تسليمها لكييف، لديها القدرة على حمل أسلحة نووية.

وأشار إلى أن روسيا ستُعد ظهور مثل هذه الأنظمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية “تهديدًا نوويًا من الغرب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية
السعودية اليوم

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى...

السعودية اليوم
كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع
آخر الاخبار

كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد...

آخر الاخبار
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق
انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص
العالم

انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7...

العالم
توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة
السعودية اليوم

توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين...

السعودية اليوم
فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
السعودية اليوم

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة...

السعودية اليوم
من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103
السعودية اليوم

من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى...

السعودية اليوم
تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري
آخر الاخبار

تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

آخر الاخبار