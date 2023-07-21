موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال

تطمح الجماهير الهلالية في التعاقد مع نجم زينيت سان بطرسبرغ الروسي، البرازيلي مالكوم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد مؤخرًا أن الهلال توصل لاتفاق كامل مع النجم البرازيلي؛ للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، مشددًا على أن الأمر الآن متروك للأندية لحسم الصفقة.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي الهلال قدم عرضًا استثنائيًا، من أجل شراء عقد مالكوم صاحب الـ26 عامًا، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الأسبوع الجاري، قبل توقيع العقود النهائية.

مسيرة مميزة لمالكوم

وخطف مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.