موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق

بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، موسى ديمبلي قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موسى ديمبلي يخضع للفحوصات

وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن موسى ديمبلي سيخضع لفحوصات طبية في مدينة مانشستر، ثم يوقع على عقود انتقاله إلى الاتفاق رسميًا.

وأكدت تقارير بالأمس أن موسى ديمبلي في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتفاق في صفقة انتقال حر، بناء على رغبة مدربه الجديد، الأسطورة ستيفن جيرارد، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال ساعات.

وشارك موسى ديمبلي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأحرز 3 أهداف، وسبق أن لعب في صفوف فولهام، سليتك، ليون وأتلتيكو مدريد.

الاتفاق يُدعم صفوفه

ولا يُعد ديمبلي الصفقة الكبرى الوحيدة التي تعمل الإدارة على إتمامها هذا الصيف، حيث دخلت في مفاوضات مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون، وتُشير التقارير إلى أنه اقترب من حسم الصفقة رسميًا.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في ضم صفقات عالمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أملًا في تقديم أداء مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على الألقاب.