Icon

ضبط مخالف لأمن الحدود لترويجه الإمفيتامين بالباحة Icon الجمهور ينتظر الإعلان عن صفقة ميتروفيتش Icon موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق Icon باريس يوافق على عرض الهلال لضم مبابي Icon بعض مشاهير الفلس يظنون أن استقواءهم بالخارج يمكّنهم من ابتزاز دولتهم Icon صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة Icon ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية Icon وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة Icon سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق Icon النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه رسميًا

موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، موسى ديمبلي قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موسى ديمبلي يخضع للفحوصات

وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن موسى ديمبلي سيخضع لفحوصات طبية في مدينة مانشستر، ثم يوقع على عقود انتقاله إلى الاتفاق رسميًا.

قد يهمّك أيضاً
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر

أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن

أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن

موسى ديمبلي
ديمبلي – المصدر @Santi_J_FM

وأكدت تقارير بالأمس أن موسى ديمبلي في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتفاق في صفقة انتقال حر، بناء على رغبة مدربه الجديد، الأسطورة ستيفن جيرارد، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال ساعات.

وشارك موسى ديمبلي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأحرز 3 أهداف، وسبق أن لعب في صفوف فولهام، سليتك، ليون وأتلتيكو مدريد.

موسى ديمبيلي
ديمبيلي – المصدر @Santi_J_FM

الاتفاق يُدعم صفوفه

ولا يُعد ديمبلي الصفقة الكبرى الوحيدة التي تعمل الإدارة على إتمامها هذا الصيف، حيث دخلت في مفاوضات مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون، وتُشير التقارير إلى أنه اقترب من حسم الصفقة رسميًا.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في ضم صفقات عالمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أملًا في تقديم أداء مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على الألقاب.

جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق مع جيرارد – المصدر @FabrizioRomano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار