موسى ديمبيلي في طريقه للاتفاق

اقترب مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يضم موسى ديمبيلي

وانتهى تعاقد موسى ديمبيلي صاحب الـ27 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون، ورفض محاولات التجديد، ما يُسهل من المفاوضات معه.

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن موسى ديمبيلي في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتفاق، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن نادي الاتفاق الذي يُدربه الأسطورة ستيفن جيرارد، اقترب من ضم موسى ديمبيلي، وفي انتظار استكمال إجراءات حسم أكثر من صفقة عالمية؛ لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولفتت “فوت ميركاتو”، إلى أن المناقشات بين الاتفاق وديمبيلي تسير بشكل إيجابي، ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل النهائية، من أجل التوقيع، مؤكدة أن هناك العديد من الأندية الأوروبية حاولت ضم اللاعب، إلا أنه فضل الانتقال للسعودية.

الاتفاق يُدعم صفوفه

ولا يُعد ديمبيلي الصفقة الكبرى الوحيدة التي تعمل الإدارة على إتمامها هذا الصيف، حيث دخلت في مفاوضات مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون، وتُشير التقارير إلى أنه اقترب من حسم الصفقة رسميًا.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في ضم صفقات عالمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أملًا في تقديم أداء مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على الألقاب.