Icon

موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر Icon السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن Icon إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية Icon البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء Icon والد الشيف بوراك يسخر من ابنه ويرد على اتهاماته لأول مرة Icon الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر Icon ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية Icon ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بايرن ميونخ وافق على بيع اللاعب

موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني لن يُجري الفحوصات الطبية اليوم السبت، قبل انضمامه لنادي النصر.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ” إكس” : “ماني لن يُتم الفحوصات الطبية اليوم ولا حتى غدًا، من المنتظر أن يُجري اللاعب الفحوصات في الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الاثنين أو الثلاثاء”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تتابع بقلق أحداث النيجر وتؤكد دعمها لاستقرارها وسلامة مؤسساتها

السعودية تتابع بقلق أحداث النيجر وتؤكد دعمها لاستقرارها وسلامة مؤسساتها

الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً

الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً

وأضاف رومانو: ” ماني لن يسافر إلى رحلة سنغافورة مع بايرن ميونخ، حيث بات قريبًا من الانضمام إلى النصر”.

التفاصيل النهائية قبل انتقال ساديو ماني لـ النصر

وفي وقت سابق، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، أن ساديو ماني لم يُشارك في التدريبات الصباحية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، اليوم السبت، إلا أنه متواجدًا في الفندق.

ساديو ماني - بايرن ميونخ - النصر

وأشار فلوريان بليتنبيرغ، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى احتمالية غياب النجم السنغالي عن مباراة بايرن ميونيخ ضد كاواساكي فرونتال الودية، المقرر إقامتها اليوم.

وأوضح أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ ووكلاء ساديو ماني، لازالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نادي النصر الآن، بشأن رسوم الانتقال وشروط الدفع، مؤكدًا أن النجم السنغالي سيُغادر الفريق البافاري، يوم غد الأحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم