موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني لن يُجري الفحوصات الطبية اليوم السبت، قبل انضمامه لنادي النصر.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ” إكس” : “ماني لن يُتم الفحوصات الطبية اليوم ولا حتى غدًا، من المنتظر أن يُجري اللاعب الفحوصات في الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الاثنين أو الثلاثاء”.

وأضاف رومانو: ” ماني لن يسافر إلى رحلة سنغافورة مع بايرن ميونخ، حيث بات قريبًا من الانضمام إلى النصر”.

التفاصيل النهائية قبل انتقال ساديو ماني لـ النصر

وفي وقت سابق، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، أن ساديو ماني لم يُشارك في التدريبات الصباحية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، اليوم السبت، إلا أنه متواجدًا في الفندق.

وأشار فلوريان بليتنبيرغ، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى احتمالية غياب النجم السنغالي عن مباراة بايرن ميونيخ ضد كاواساكي فرونتال الودية، المقرر إقامتها اليوم.

وأوضح أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ ووكلاء ساديو ماني، لازالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نادي النصر الآن، بشأن رسوم الانتقال وشروط الدفع، مؤكدًا أن النجم السنغالي سيُغادر الفريق البافاري، يوم غد الأحد.