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ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل

موعد مباريات أول 5 جولات في دوري روشن

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
موعد مباريات أول 5 جولات في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023 – 2024م، وتم تحديد مواعيد المباريات للجولات الخمس الأولى من المسابقة، على أن يتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية بعد صدور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يشارك بها عدد من الأندية السعودية.

مباريات دوري روشن

وتم تحديد جدول مباريات الدوري بناء على عدد من المعايير، حيث سيتم مراعاة أن تكون مباريات الدور الثاني انعكاسًا لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجه.

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مباريات الجولة الأولى

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته الرابطة، فستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.

مباريات الجولة الثانية

كما سيحل التعاون ضيفًا على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته.

مباريات الجولة الثالثة

وفي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ولمتابعة باقي جدول المباريات من هنا 

مباريات الجولة الرابعة

 

مباريات الجولة الخامسة

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