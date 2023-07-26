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إضافة نافذة خاصة لمنشورات المتابعين

ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة “ميتا”، تحديثًا جديدًا لتطبيق “ثريدز” بإضافة نافذة خاصة لمنشورات المتابعين، بدلًا من اقتراحات التطبيق المعتمدة على الخوارزميات.

التحديث الجديد لثريدز

ويطالب مستخدمو تطبيق “ثريدز” بهذا التحديث منذ إطلاق المنصة في الخامس من هذا الشهر، ما علق عليه “مارك زوكربيرج” في رد على أحد المتابعين بـ”اطلب تجد”.

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وقالت “ميتا” في بيان: إن التحديث الجديد يسمح للمستخدمين بتصنيف أنشطتهم على المنصة وفقًا للمتابعين، والردود، وإعادة النشر، فضلًا عن عرض المنشورات التي تم الإعجاب بها.

تحديث مشابه لتويتر

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بعرض منشورات الأشخاص الذين يتابعونهم وفق التسلسل الزمني للمنشورات، بدلًا من عرض خوارزميات التطبيق لمنشورات غير مرتبة من حسابات لا يتابعها المستخدم.

وعلق العديد من المستخدمين على التحديث الجديد بأنه يجعل التطبيق متشابهًا لحد كبير مع منصة “تويتر” المنافسة، والتي غيرت شعارها للتو إلى الحرف “إكس” بدلًا من الطائر الأزرق الشهير.

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