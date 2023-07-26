77 مصابًا جراء تصادم حافلتين بجنوب إفريقيا السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11%
أطلقت شركة “ميتا”، تحديثًا جديدًا لتطبيق “ثريدز” بإضافة نافذة خاصة لمنشورات المتابعين، بدلًا من اقتراحات التطبيق المعتمدة على الخوارزميات.
ويطالب مستخدمو تطبيق “ثريدز” بهذا التحديث منذ إطلاق المنصة في الخامس من هذا الشهر، ما علق عليه “مارك زوكربيرج” في رد على أحد المتابعين بـ”اطلب تجد”.
وقالت “ميتا” في بيان: إن التحديث الجديد يسمح للمستخدمين بتصنيف أنشطتهم على المنصة وفقًا للمتابعين، والردود، وإعادة النشر، فضلًا عن عرض المنشورات التي تم الإعجاب بها.
ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بعرض منشورات الأشخاص الذين يتابعونهم وفق التسلسل الزمني للمنشورات، بدلًا من عرض خوارزميات التطبيق لمنشورات غير مرتبة من حسابات لا يتابعها المستخدم.
وعلق العديد من المستخدمين على التحديث الجديد بأنه يجعل التطبيق متشابهًا لحد كبير مع منصة “تويتر” المنافسة، والتي غيرت شعارها للتو إلى الحرف “إكس” بدلًا من الطائر الأزرق الشهير.