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يُجرى تحقيق في الحادث في الوقت الراهن

نجل بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على الكوكايين

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ صباحاً
نجل بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على الكوكايين
المواطن - فريق التحرير

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قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (1)

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نجل بايدن

وأكملت الصحيفة الأمريكية أن هانتر بايدن، الذي سبق له أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان موجودًا في البيت الأبيض يوم الجمعة، ثم توجه إلى كامب ديفيد مع والده لقضاء عطلة عيد الاستقلال هناك.

وتم العثور على المسحوق في مكتبة البيت الأبيض يوم الأحد.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن
هانتر وبايدن

كيف دخل الكوكايين

ولم تذكر السلطات كيف دخل الكوكايين البيت الأبيض أو من قد يكون تركه هناك.

وتجري الخدمة السرية الأمريكية تحقيقًا في الحادث في الوقت الراهن.

يأتي ذلك بينما يواجه هانتر بايدن (53 عامًا)، تهم التهرب الضريبي في إحدى القضايا، والذي ظهر كذلك في بعض الصور المنشورة في الفترة الأخيرة، وهو يتعاطى مخدرات بينما يقود سيارة وسرعتها 172 ميلًا في الساعة (نحو 277 كم في الساعة).

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (2)

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