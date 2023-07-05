نجل بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على الكوكايين

مارين لوبان لـ ماكرون: حولت فرنسا لقطعة جحيم تمساح يباغت أمريكية ويقتلها وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي قراءة رسم القلب وتشخيص النوبات بالذكاء الاصطناعي رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة توهج شمسي يضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض قرار السعودية وروسيا بشأن النفط يحافظ على وحدة أوبك بلس الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026 الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا أغنياء العالم بقيادة إيلون ماسك يضيفون 852 مليار دولار لثرواتهم
قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.
وأكملت الصحيفة الأمريكية أن هانتر بايدن، الذي سبق له أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان موجودًا في البيت الأبيض يوم الجمعة، ثم توجه إلى كامب ديفيد مع والده لقضاء عطلة عيد الاستقلال هناك.
وتم العثور على المسحوق في مكتبة البيت الأبيض يوم الأحد.
ولم تذكر السلطات كيف دخل الكوكايين البيت الأبيض أو من قد يكون تركه هناك.
وتجري الخدمة السرية الأمريكية تحقيقًا في الحادث في الوقت الراهن.
يأتي ذلك بينما يواجه هانتر بايدن (53 عامًا)، تهم التهرب الضريبي في إحدى القضايا، والذي ظهر كذلك في بعض الصور المنشورة في الفترة الأخيرة، وهو يتعاطى مخدرات بينما يقود سيارة وسرعتها 172 ميلًا في الساعة (نحو 277 كم في الساعة).