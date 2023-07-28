نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان

أفاد مسؤولون باكستانيون بنزوح المئات بعدما فاض نهر تشيناب في ولاية البنجاب الباكستانية وغمرت المياه 50 قرية على الأقل، أمس الخميس.

وكانت السلطات قد أجلت في وقت سابق من شهر يوليو، أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية في باكستان

وذكر المسؤول في غرفة التحكم في الفيضانات في مدينة جنيوت أورونغ زايب، يمكن القول إن الأمطار الموسمية هي سبب ارتفاع منسوب المياه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأردف: “بسبب انجراف التربة في النهر، تأثرت القرى على ارتفاعات منخفضة بالفيضانات”.

وتأثرت مستويات الأنهار أيضًا عندما فتحت الهند المجاورة بوابات السدود لإطلاق المياه المحبوسة في رافد نهر السند.

وأعلن مسؤولون عن خطط لبناء سدود حماية على طول نهر تشيناب لكنهم حذروا من مزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة.