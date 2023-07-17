نصائح لتخفيف آلام التسنين لدى الأطفال

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أن مرحلة التسنين لدى الأطفال غالباً ما تكون مصحوبة باحمرار الخدين وزيادة إفرازات اللعاب وآلام تجعل الأطفال يبكون كثيراً.

وقال إنه يمكن التخفيف من هذه الآلام بإعطاء الطفل حلقة تسنين مبردة أو منشفة مبللة، ويمكن للطفل أيضاً مضغ الأشياء الباردة، حيث تتسبب البرودة في انقباض الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، فضلاً عن أن الضغط على اللثة يخفف الآلام.

تناول الأطعمة المبردة

وأشار الأطباء الألمان إلى أنه يمكن للطفل تناول الأطعمة المبردة، مثل الخيار، بشرط ألا تكون باردة للغاية ويكون الطفل قادراً بالفعل على تناول الطعام الصلب.

ويجب على الآباء استشارة الأطباء بخصوص الجل المسكن للآلام، نظراً لأن بعض الأنواع قد تؤثر سلباً على البلع.

وشدد الأطباء الألمان على عدم استعمال قلادات العنبر أثناء مرحلة التسنين، لأنها قد تشكل خطورة على الأطفال أثناء اللعب أو النوم وتسبب الاختناق.

وقد تمتد فترة التسنين إلى ثلاث سنوات حتى تنمو جميع الأسنان اللبنية، وخلال هذه الفترة قد ترتفع درجة الحرارة قليلاً، وهو ما يؤثر أيضاً على الشهية والنوم.

أهمية زيارة الطبيب

ونصحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال بقولها: إنه يتعين على الآباء تعزيز الجهاز المناعي لأطفالهم خلال هذه الفترة، التي لا تقتصر مشاكلها على التسنين فقط.

وربما يعاني الطفل من ارتفاع درجة الحرارة، التي تصل إلى 38 درجة مئوية أو الإصابة بإسهال أو طفح جلدي أو بثور في الفم.

وتشير هذه الأعراض وفقا للرابطة الألمانية، إلى الإصابة بمرض يستلزم معه استشارة الطبيب.