نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي

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نُقل اللاعب المصري طارق حامد، لاعب نادي الاتحاد، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقال عبدالله الحارثي طبيب من الفريق الطبي التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم لـ قناة SSC: “اللاعب بخير وهو لديه جرح متوسط في الجانب الأيمن من الوجه ونُقل على إثره إلى المشفى”.
وكان الإعلامي علاء سعيد المقرب من نادي الاتحاد نشر مقطع فيديو لـ حامد وهو في سيارة الإسعاف ويغادر ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
الدكتور عبدالله الحارثي: إصابة طارق حامد لاعب #الاتحاد ليست خطيرة وحالته مستقرة#الاتحاد_الصفاقسي#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/xRLnS4d6Jv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
يذكر أن حكم المباراة، كان طرد اللاعب حسين علي من صفوف الصفاقسي وذلك بعد تدخله العنيف على حامد.