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تعرض لإصابة في الجانب الأيمن من الوجه

نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي
المواطن - فريق التحرير

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نُقل اللاعب المصري طارق حامد، لاعب نادي الاتحاد، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

آخر تطورات إصابة طارق حامد 

وقال عبدالله الحارثي طبيب من الفريق الطبي التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم لـ قناة SSC: “اللاعب بخير وهو لديه جرح متوسط في الجانب الأيمن من الوجه ونُقل على إثره إلى المشفى”.

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وكان الإعلامي علاء سعيد المقرب من نادي الاتحاد نشر مقطع فيديو لـ حامد وهو في سيارة الإسعاف ويغادر ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

إصابة طارق حامد

يذكر أن حكم المباراة، كان طرد اللاعب حسين علي من صفوف الصفاقسي وذلك بعد تدخله العنيف على حامد.

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