نمو شعر كثيف على أنف أمريكية بسبب عضة كلب

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تسببت عضة كلب لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بمشاكل كبيرة، حيث نما على أنفها شعر في نفس موقع الجراحة، في حادثة اعتبرت غريبة، وخضعت الشابة ترينيتي روليز، لعملية جراحية بعد أن عض كلب أنفها، لكن الشعر أخذ ينمو في منطقة الجراحة، بحسب صحيفة “ذا صن”.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى زيارة ترينيتي لوالدها في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث هاجمها كلب وعض أنفها ما أدى إلى فقدانها جزءًا منه، فيما خضعت لأربع عمليات جراحية حتى الآن، ومن المقرر أن تجرى ست عمليات أخرى، وتسببت عملية معروفة باسم “ترقيع الجلد” في تغيرات كبيرة في وجهها.
وتضمنت إحدى العمليات التي خضعت لها ترينيتي تطعيم بشرتها، حيث اقتطع الأطباء جزءًا من جلد جبهتها وزرعوه في أنفها، ما أعاد المظهر الطبيعي لوجهها، لكنها تفاجأت في غضون أيام قليلة بتفاقم مشكلتها، فقد استخرج الأطباء الجلد من فروة الرأس، التي كانت تميل إلى نمو الشعر، وبعد زرع الجلد في الأنف، أخذ الشعر ينمو عليه.