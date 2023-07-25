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خلال 100 يوم من القتال

نهب 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية في السودان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
نهب 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية في السودان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الأمم المتحدة أنه تم نهب نحو 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية بعد 100 يوم من القتال بالسودان.

الصراع في السودان

وتخطى الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الـ 100 يوم.

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أمريكا طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع (1)

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين سوداني.

تجدد الاشتباكات في السودان رغم الهدنة بين طرفي الصراع

وتركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور، حيث أفادت هيئة المحامين المستقلة المحلية بمقتل عشرين شخصاً على الأقل في قصف صاروخي حديث.

أنباء عن أسر الدعم السريع لـ 700 جندي من الجيش السوداني

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متوقفة عن الخدمة، من أصل (89) مستشفى أساسية في العاصمة والولايات.

أنباء عن أسر الدعم السريع لـ 700 جندي من الجيش السوداني

وتابع بيان النقابة الذي نشرته على فيسبوك أنه يوجد 62 مستشفى متوقفة عن الخدمة و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

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