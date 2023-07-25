نهب 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية في السودان

كشفت الأمم المتحدة أنه تم نهب نحو 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية بعد 100 يوم من القتال بالسودان.

الصراع في السودان

وتخطى الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الـ 100 يوم.

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين سوداني.

وتركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور، حيث أفادت هيئة المحامين المستقلة المحلية بمقتل عشرين شخصاً على الأقل في قصف صاروخي حديث.

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متوقفة عن الخدمة، من أصل (89) مستشفى أساسية في العاصمة والولايات.

وتابع بيان النقابة الذي نشرته على فيسبوك أنه يوجد 62 مستشفى متوقفة عن الخدمة و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.