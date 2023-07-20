هاشم سرور: ستشاهدون كريستيانو رونالدو في شكل جديد

أعرب قائد نادي النصر السابق، هاشم سرور عن ثقته في تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وظهوره بشكل مختلف مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

سرور يتوقع تألق كريستيانو رونالدو

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الخميس: “مع الطرفين الجدد ومن خلفه محاور الأرض القادمين الجدد، ستشاهدون كريستيانو رونالدو شكل ثاني في الموسم الجديد”.

وأضاف: “90% من بداية الدوري، سيكون فريقنا مختلفًا وملامحه ستكون التنظيم وجمال الانتشار في الملعب والنزعة الهجومية الواضحة والقوة التي تلجم الفار والحكم عندما يحصل أخطاء، لأنه سيكون هناك من يعوضه بالتسجيل إن شاء الله وهذا هدف الرمز خالد حفظه الله.. أنا مسؤول عن كلامي”.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وظهر بشكل مميز، إلا أنه لم ينجح في حصد أي لقب في موسمه الأول، وحل العالمي وصيفًا في دوري روشن السعودي.

استعدادات النصر

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وسيلعب مواجهته الودية الرابعة ضد بنفيكا، مساء اليوم الخميس.

ولعب النصر، 3 مباريات ودية حتى الآن في معسكره الإعدادي بالبرتغال، حيث نجح في تحقيق الفوز على ألفيركا البرتغالي بهدفين دون رد، واكتسح فارينسي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر ضد سيلتا فيغو بنتيجة 5\0.