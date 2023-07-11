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في المصليات النسائية

هدايا لقاصدات بيت الله الحرام

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
هدايا لقاصدات بيت الله الحرام
المواطن - فريق التحرير

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وزعت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمشاركة بمبادرة “حفاوة” ضمن حملة (خدمة الحاج والمعتمر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر، تحت شعار “الوصول إلى الحصول”، الهدايا لقاصدات بيت الله الحرام بالمصليات النسائية.

هدايا تذكارية

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، وردة بنت محجي العتيبي، أن الإدارة تحرص كل الحرص على إدخال السرور على قلوب القاصدات بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهن.

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ومن جهة أخرى رفعت العتيبي الشكر والتقدير لكل من وكيل الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، والوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية نجلاء بنت عويضة السلمي لرعايتهما مثل هذه المبادرات القيمة تنفيذًا لتوجهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في ضرورة إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين.

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