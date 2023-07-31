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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

هدف يمنح رفقاء رونالدو التفوق بـ مباراة النصر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
هدف يمنح رفقاء رونالدو التفوق بـ مباراة النصر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي بتفوق النصر بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة النصر والاتحاد المنستيري

وسجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة النصر والاتحاد المنستيري في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.

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مباراة النصر والاتحاد المنستيري

وجاء تشكيل النصر للمباراة مكونًا من “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وحاليًّا يتواجد فريق النصر في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة بعد تعادله في الجولة الأولى ضد جاره الشباب، أما نادي الاتحاد فيتواجد في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، بعد الخسارة أمام الزمالك المصري برباعية دون رد في الجولة الأولى.

تاليسكا - مباراة النصر والاتحاد المنستيري

فوز النصر على الفريق التونسي، يضمن له صدارة المجموعة الثالثة بشرط الفوز بفارق هدفين، كما أن النصر سيتلقى هدية وهي اقترابه من ضمان التأهل لدور الثمانية، وذلك قبل مواجهة الزمالك المصري يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة.

وفي سياق آخر، يترقب عشاق كرة القدم السعودية، المواجهة النارية التي قد تجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر والفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان نادي الاتحاد ضمن التأهل لدور الثمانية في البطولة أمس، وذلك بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، حيث يحتل حاليًّا المركز الأول في المجموعة الأولى.

ويتبقى لنادي النصر مباراتان في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك لتحديد موقفه من التأهل لدور ربع النهائي حيث يلعب اليوم ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي ويواجه فريق الزمالك المصري في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل.

مباراة النصر والاتحاد المنستيري

 

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