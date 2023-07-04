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لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية

هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

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تفاصيل الهزة الأرضية

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية، نتيجة الهزة الأرضية

وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي في بيان أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أوست-كامتشاتسك في كامتشاتكا.

وكانت الهزة على بعد 28 كيلومترًا من قرية أوست كامتشاتسكي و عمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.

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