هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا

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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية، نتيجة الهزة الأرضية
وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي في بيان أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أوست-كامتشاتسك في كامتشاتكا.
وكانت الهزة على بعد 28 كيلومترًا من قرية أوست كامتشاتسكي و عمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.