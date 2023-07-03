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بعد معاناة اللاعب من إصابة مزمنة

هل قرر النصر الانسحاب من صفقة حكيم زياش ؟

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
هل قرر النصر الانسحاب من صفقة حكيم زياش ؟
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن صفقة انتقال المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي إلى النصر لن تكتمل وفقًا لما أعلنته تقارير إعلامية إنجليزية مؤخرًا.

وكشف الإعلامي الرياضي بين جاكوبز حقيقة انسحاب النصر من الصفقة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “النصر لم ينسحب من الصفقة، لكنه قلل عرضه مما يجعل الصفقة محل شك حول إذا ما كانت ستكتمل أو لا خلال الفترة المقبلة”.

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معاناة حكيم زياش من إصابة مزمنة 

وكان النصر فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

حكيم زياش
زياش – المصدر moroccoworldnews

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحدٍّ جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

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