هل ينضم ساديو ماني إلى الأهلي بعد رياض محرز ؟

لا يزال النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد نجاح الراقي في ضم النجم الجزائري رياض محرز قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونجح الأهلي حتى الآن في ضم 3 صفقات وهم السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو ومحرز.

ساديو ماني إلى النصر

ولكن كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من نادي النصر عبر حسابه في “تويتر” أن ماني سينضم إلى نادي النصر بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وبالتالي فإن ماني يبتعد عن الأهلي، وربما يتجه الراقي لضم لاعب آخر من الدوريات الأوروبية، حتى تكون رابع صفقة يجريها الأهلي استعدادًا لموسم قوي ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل في دوري روشن.

تفاصيل عقد رياض محرز مع الأهلي

ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، صورة لرياض محرز بعد توقيع العقود لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026/ 2027، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه، أن إجراءات التعاقد مع نجم مانشستر سيتي تمت في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما خضع محرز صاحب الـ32 عامًا لفحوصات طبية هناك، واجتازها بنجاح.

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.