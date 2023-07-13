هوية عمرانية لكل مدينة سعودية

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هناك توجيهًا من القيادة بأن يكون لكل مدينة في السعودية هوية عمرانية واضحة.

هوية واضحة

وأوضح الحقيل، خلال لقاء له مع قناة العربية، أن ذلك جاء تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للتأكيد على أن كل مدينة سعودية تحتفظ بهويتها، مشيرًا إلى أنه لا شك أن السعودية ثرية في الجانب التاريخي.

تعزيز التراث

وتابع: السعودية اليوم في أي مكان تذهب شمالها، جنوبها، وسطها، شرقها، غربها، لكل منطقة قصة أحيانًا تتجاوز آلاف السنين، لافتًا إلى أن هذه الهوية لها قيمتها ليس فقط للجانب السياحي، ولكن لتعزيز التراث وتعزيز الثقافات المتنوعة في السعودية.