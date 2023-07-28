حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاستمرار في التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي.
وذكرّت العناية بالمستفيدين التابعة لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) تتواصل حتى 18 سبتمبر المقبل.
وعن موعد انعقاد الاختبار الرقمي، فسيكون بدءًا من يوم 10 سبتمبر المقبل وحتى 20 منه.
ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط (هنا).
يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.