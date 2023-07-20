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شهد عطلًا في عدد من دول العالم

واتساب يعود للعمل

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
واتساب يعود للعمل
المواطن - فريق التحرير

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عاد تطبيق واتساب إلى الخدمة بعد عطل تسبب في قطع الخدمة عن مستخدميه حول العالم.

عطل فني

وشهد تطبيق واتساب عطلًا مساء أمس الأربعاء في عدد من دول العالم.

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خاصية من واتساب تعمل على حل مشكلة الصور الأزلية

ولم يتضح بعد سبب العطل، وإن تفاوت من دولة إلى أخرى، حيث يظهر الواتساب وكأنه غير متصل بالإنترنت.

وبحسب تقنيين توقفت خدمة واتساب عن العمل لبعض الوقت في عدة دول، جراء خلل فني.

 الدردشة الجماعية في واتساب تزيد من مستويات القلق

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