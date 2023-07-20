واتساب يعود للعمل

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عاد تطبيق واتساب إلى الخدمة بعد عطل تسبب في قطع الخدمة عن مستخدميه حول العالم.
وشهد تطبيق واتساب عطلًا مساء أمس الأربعاء في عدد من دول العالم.
ولم يتضح بعد سبب العطل، وإن تفاوت من دولة إلى أخرى، حيث يظهر الواتساب وكأنه غير متصل بالإنترنت.
وبحسب تقنيين توقفت خدمة واتساب عن العمل لبعض الوقت في عدة دول، جراء خلل فني.