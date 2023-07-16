وزير الاستثمار: توقيع 26 اتفاقية بين السعودية واليابان

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأحد، التوقيع على 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، لافتًا إلى أن علاقة السعودية واليابان وثيقة وسيتم توسيع التعاون إلى آفاق جديدة.

وأضاف الفالح خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة في جدة، أن اليابان تعد ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، مؤكدًا أن السعودية ستعزز شراكتها مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية

من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إن زيارته للسعودية تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها، مؤكدًا أن الرياض تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لطوكيو.

وأضاف أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، مؤكدًا أنه سيتم العمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.