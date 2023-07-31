وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

حذر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، من وجود تآكل في الشعور بالتماسك الداخلي في الجيش، وأن ذلك قد يؤثر على قدراته في المستقبل.

وقال جالانت، خلال اجتماع أمني مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في إسرائيل، إن الجيش مؤهل حاليًا لأداء مهامه، لكنه يعاني من أزمة نتيجة للاضطرابات السياسية التي تشهدها إسرائيل.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، لفت جالانت إلى وجود ضرر قد يكون له تأثير على المدى الطويل، مضيفًا أنه يوجد شعور بأن التماسك الداخلي يتآكل.