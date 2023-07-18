وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم احترافي

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وثق مقطع فيديو لحظات وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم عالٍ.
وبين مقطع الفيديو وصول الكسوة الجديدة إلى صحن الطواف، بينما يواصل المعتمرون أداء الطواف وسط مشهد روحاني مهيب.
وبدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.
ويشرف فريق مختص تم تدريبهم وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة، ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (52) قطعة مذهبة.
فيديو | مشاهد من وصول #كسوة_الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف #الإخبارية pic.twitter.com/BETIn3NFjL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023