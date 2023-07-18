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المعتمرون يواصلون الطواف في مشهد مهيب

وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم احترافي

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم احترافي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم عالٍ.

وبين مقطع الفيديو وصول الكسوة الجديدة إلى صحن الطواف، بينما يواصل المعتمرون أداء الطواف وسط مشهد روحاني مهيب.

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فك المذهبات

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

تبديل كسوة الكعبة

ويشرف فريق مختص تم تدريبهم وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة، ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (52) قطعة مذهبة.

 

 

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