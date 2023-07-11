وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي مالي.
2- أخصائي مشروع المبادرات.
3- أخصائي أول التعاون الدولي.
4- مهندس كفاءة الطاقة (لا تشترط الخبرة).
5- خبير كفاءة الطاقة – قطاع خدمات توفير استهلاك الطاقة.
– العلوم السياسية.
– العلاقات العامة.
– الترجمة.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكيميائية.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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