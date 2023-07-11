وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي مالي.

2- أخصائي مشروع المبادرات.

3- أخصائي أول التعاون الدولي.

4- مهندس كفاءة الطاقة (لا تشترط الخبرة).

5- خبير كفاءة الطاقة – قطاع خدمات توفير استهلاك الطاقة.

التخصصات:

– العلوم السياسية.

– العلاقات العامة.

– الترجمة.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكيميائية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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