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وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل رافعة شوكية (الرياض).

– مشغل معدات/ المرافق ومحطة الطاقة (الدمام).

– فني كهرباء (الرياض).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– أخصائي الفهرسة/ مواد البناء (الجبيل).

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

– مهندس مشاريع (الجبيل).

– أخصائي عمليات التشغيل (الجبيل).

– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).

– مخطط الصيانة (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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