وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل رافعة شوكية (الرياض).
– مشغل معدات/ المرافق ومحطة الطاقة (الدمام).
– فني كهرباء (الرياض).
– فني ميكانيكي (الرياض).
– أخصائي الفهرسة/ مواد البناء (الجبيل).
– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).
– مهندس مشاريع (الجبيل).
– أخصائي عمليات التشغيل (الجبيل).
– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).
– مخطط الصيانة (جازان).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)