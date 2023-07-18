وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.
– أخصائي مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية).
وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)