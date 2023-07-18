Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي

بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي

بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي

– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– أخصائي مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم