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وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من ينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل أول خدمات المطار (ينبع).

– مشرف مناوب خدمات المطار (ينبع).

– موظف مناوب خدمات المطار (ينبع).

– مشرف مناوب خدمات المطار (الرياض).

– موظف مناوب خدمات المطار (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو الجاري.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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