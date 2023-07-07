وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تقييم الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي/ عالم تحليل البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول التحول الرقمي والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)