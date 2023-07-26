وظائف شاغرة لدى طيران ناس

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف طيران ناس

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مركز البيانات.

– أخصائي جدولة وتخطيط الطاقم.

– كابتن طيران.

– مهندس رئيسي الهياكل والديكورات.

– مسؤول شؤون هيئة الطيران ودعم التدريب.

– مهندس الهياكل والديكورات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)