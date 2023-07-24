وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق خدمات الأعمال (الرياض).

– مشرف مناوب خدمات المطار (العلا).

– وكيل أول خدمات المطار (العلا).

– موظف مناوب خدمات المطار (العلا).

– مدير خدمات المطار (العلا).

– وكيل خدمات المطار (العلا).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)