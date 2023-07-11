وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين بالمجالات الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف هيئة الصحة العامة:

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

– أخصائي أول منافسات.

– باحث مشارك.

– مساعد باحث.

التخصصات المطلوبة:

– المختبرات الطبية.

– المالية.

– المحاسبة.

– الإدارة العامة.

– علم الأوبئة.

– الإحصاء الحيوي.

– الصحة العامة.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

وفي 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا