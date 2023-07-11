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وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين بالمجالات الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف هيئة الصحة العامة:

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي أول منافسات.
– باحث مشارك.
– مساعد باحث.

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التخصصات المطلوبة:

– المختبرات الطبية.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– علم الأوبئة.
– الإحصاء الحيوي.
– الصحة العامة.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

وفي 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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