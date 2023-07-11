وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين بالمجالات الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي أول منافسات.
– باحث مشارك.
– مساعد باحث.
– المختبرات الطبية.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– علم الأوبئة.
– الإحصاء الحيوي.
– الصحة العامة.
– أو ما يعادلها.
– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
وفي 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا