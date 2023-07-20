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بسكتة قلبية مفاجئة

وفاة عريس أردني بعد 4 أيام من زفافه

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
وفاة عريس أردني بعد 4 أيام من زفافه
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وسائل إعلام أردنية خبر وفاة عريس أردني بسكتة قلبية مفاجئة بعد 4 أيام من زفافه.

تفاصيل وفاة عريس في الأردن

وفي التفاصيل، لم تنتهِ عائلة المهندس الأردني جواد عبدالإله محمد الشبول من استقبال المهنئين بعد بمناسبة زفاف نجلهم الشاب الذي تم يوم الأحد، حتى تفجع برحيله يوم الأربعاء، وسط صدمة وحزن كبيرين اجتاحا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

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وتوفي الشاب المهندس جواد الشبول جراء سكتة قلبية مفاجئة بمنزله في العاصمة الأردنية عمان، بعد مرور أربعة أيام على زفافه.

وكان العريس جواد قد أدرج صورته مع عروسته المفجوعة سارة العمري على صفحته الشخصية على “فيسبوك” وكتب عليها أبيات شعر للشاعر صالح علي: “إنِّي اقترفتُ العِشقَ بعد تمنُّعٍ.. وسَكِرتُ فِيكِ كناسِكٍ مُتصوِّفِ.. تهوِي إليكِ الرُّوحُ، تَهجرُ أضلُعِي.. فأنا القَتِيلُ بلوعَتِي وتلَهُّفِي”.

شعر بتعب مفاجئ

وبحسب وسائل الإعلام، درس المهندس الراحل تخصص هندسة قدرة وطاقة كهربائية من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ويعمل في إحدى الشركات الخاصة، تزوج منذ 4 أيام وذهب مع زوجته برحلة استجمام.

ووفق مقربين من الشاب الراحل شعر هناك بتعب مفاجئ وقرر العودة إلى منزلهما في العاصمة عمان، ليعلن عن وفاته في المستشفى يوم الأربعاء بعد إصابته بنوبة قلبية.

وفي يوم 30 ديسمبر 2022 أعلن خطوبته وكتب: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جمعني القدر بها وشاء ربي بأن أكون نصيبًا لها وأن تكون نصيبًا لي فالحمد لله فقد تمت خطوبتي على من اختارها قلبي لأكمل معها المشوار”.

كما أضاف المقربون أن سكتة قلبية مفاجئة أصابته وأنهت حياته، ليتحول الفرح إلى ترح بغمضة عين، وسط صدمة عروسه وأهله وجميع محبيه، وفقًا لقناة العربية.

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