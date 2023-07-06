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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

وفد نصراوي في برشلونة لضم فرانك كيسي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
وفد نصراوي في برشلونة لضم فرانك كيسي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر تحركاتها، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسم العالمي بنجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي.

النصر يفاوض فرانك كيسي

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلًا عن مصادر سعودية، أن الرئيس التنفيذي لشركة النصر، أحمد الغامدي، قرر السفر إلى برشلونة، من أجل إجراء عدة اجتماعات مهمة تتعلق بسوق الانتقالات.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية: “أحد الأسماء التي تعد ضمن أولويات الغامدي في برشلونة، هو فرانك كيسي، الذي ظهرت تقارير سعودية مختلفة عن الاهتمام بضمه، والعرض الكبير الذي يتم تجهيزه له”.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

وتابعت “موندو ديبورتيفو”: “الرئيس التنفيذي لشركة النصر أتى إلى برشلونة، من أجل التحدث مع إدارة النادي الكتالوني، من أجل تقديم العرض لضم فرانك كيسي”.

وجاء في ختام التقرير: “غير معلوم حتى الآن، إذا ما كان سفر الغامدي لإبرام صفقة كيسي فقط أم توجد أسماء أخرى، خاصة وأنه تم ربط العديد من لاعبي برشلونة بالأندية السعودية مثل سيرجي روبرتو ورافينيا”.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

كيسي مع برشلونة

وكان فرانك كيسي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

فرانك كيسي
كيسي

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