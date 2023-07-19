ولي العهد يعلن اعتماد البيان الختامي لـ القمة الخليجية مع C5

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اعتماد البيان الختامي لـ القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

القمة الخليجية

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تأتي تجسيدًا للروابط العريقة مع هذه الدول، مضيفًا أنها تأتي أيضًا لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

وأشار ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.