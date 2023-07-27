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خلال مباراة السد ضد الوداد

يحيى جبران يحصد أول بطاقة حمراء بكأس الملك سلمان للأندية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
يحيى جبران يحصد أول بطاقة حمراء بكأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، يحيى جبران على البطاقة الحمراء خلال مواجهة السد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

طرد يحيى جبران

وبدأ يحيى جبران بشكل أساسي في مباراة السد القطري ضد الوداد المغربي الآن في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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وتدخل يحيى جبران بشكل عنيف على لاعب السد القطري، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لقائد الوداد المغربي عند الدقيقة 36، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

السد والوداد في كأس الملك سلمان للأندية العربية
لحظة طرد جبران – المصدر @aawsat_spt

السد ضد الوداد

وعلى الصعيد الميداني، بدأت مباراة السد ضد الوداد المغربي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر؛ لتسهيل مهمته في الفوز، ولكن دون جدوى، حيث ظهر الدفاع بشكل مميز، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

السد ضد الوداد
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الشوط الثاني بشكل ضاغط، ويستغل النقص العددي في صفوف الوداد المغربي، أملًا في هز الشباك وحصد أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

السد والوداد
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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