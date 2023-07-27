يحيى جبران يحصد أول بطاقة حمراء بكأس الملك سلمان للأندية

حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، يحيى جبران على البطاقة الحمراء خلال مواجهة السد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

طرد يحيى جبران

وبدأ يحيى جبران بشكل أساسي في مباراة السد القطري ضد الوداد المغربي الآن في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وتدخل يحيى جبران بشكل عنيف على لاعب السد القطري، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لقائد الوداد المغربي عند الدقيقة 36، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

السد ضد الوداد

وعلى الصعيد الميداني، بدأت مباراة السد ضد الوداد المغربي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر؛ لتسهيل مهمته في الفوز، ولكن دون جدوى، حيث ظهر الدفاع بشكل مميز، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الشوط الثاني بشكل ضاغط، ويستغل النقص العددي في صفوف الوداد المغربي، أملًا في هز الشباك وحصد أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.