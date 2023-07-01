1.6 مليون حاج يغادرون السعودية عبر المطارات الرئيسية

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غادر نحو 1.6 مليون حاج الأراضي المقدسة عبر مطارات السعودية الرئيسة، حسبما أعلنت شركة مطارات القابضة لقناة الإخبارية.
وأشارت الشركة إلى أن نحو مليون حاج يغادرون خلال 13 ألف رحلة من مطار الملك عبدالعزيز.
وتواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.