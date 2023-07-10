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10 مسارات للملتقى العلمي الصيفي للطلاب في الطائف

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
10 مسارات للملتقى العلمي الصيفي للطلاب في الطائف
المواطن - فريق التحرير

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دشن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، فهد بن ماجد بن ماجد الشريف، صباح أمس الأحد، فعاليات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب والطالبات تحت شعار الصيف يجمعنا، في مركز الطائف العلمي، وذلك ضمن البرامج الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم.

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10 مسارات

وتشتمل برامج الملتقى على 10 مسارات ويستهدف 400 طالب وطالبة ويستمر لمدة شهر على فترتين صباحي ومسائي، أسبوعين مخصص للطلاب وأسبوعين للطالبات.

تنمية قدرات الطلاب

وأوضح الشريف، أن الملتقى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب والطالبات وتدعم الجانب العلمي والجانب المنهجي الذي يتلقونه في المدارس، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تأتي جميعها مكملة للتعليم الذي يقدم لأبنائنا الطلاب بشكل نوعي ومميز لخلق بيئة علمية لاستثمار أوقات فراغهم خلال فترة الصيف بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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