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تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد

10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع
المواطن - واس

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يوليو الجاري.

تقديم الإقرارات الضريبية

وحثّت مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]<mailto:[email protected]>)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني(zatca.gov.sa).

ضريبة الاستقطاع

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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