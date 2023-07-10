10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية خلال يوليو النصر سيوقع مع فوفانا لـ3 سنوات متطوعون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الحرم لخدمة الحجاج منتخب مصر الأولمبي يتألق مع ميكالي الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كابو فيردي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي فنزويلا وكابو فيردي
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يوليو الجاري.
وحثّت مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]<mailto:[email protected]>)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني(zatca.gov.sa).
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.