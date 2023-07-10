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بقيمة 75.45 مليار ريال خلال 2022

10.8 % نمو قطاع شركات التمويل في السعودية

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
10.8 % نمو قطاع شركات التمويل في السعودية
المواطن - واس

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أكدت بيانات أعلنها البنك المركزي السعودي “ساما”، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في السعودية خلال عام 2022م.

رأس المال المجمع

وبحسب تقرير “ساما” السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 في المئة ليصل إلى 14.64 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المئة.

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كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى 57.02 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 10.8 % ليصل إلى 75.45 مليار ريال.

التمويلات الممنوحة للأفراد

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) نسبة 21 %، وقطاع الشركات نسبة 3 %.

ويمكن الاطلاع على تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل لعام 2022م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي السعودي من خلال الرابط: (هنا).

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