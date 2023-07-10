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تتصدرها مصانع المنتجات الكيميائية بحجم استثماراتها

10.819 مصنعًا في السعودية برأس مال 1.4 تريليون ريال

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
10.819 مصنعًا في السعودية برأس مال 1.4 تريليون ريال
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023، التي تقدم تحليلاً شاملاً للقطاع الصناعي، كما تتضمن العديد من الأرقام والمتغيرات التي تعكس واقع القطاع في المملكة.

عدد المصانع

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

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المصانع الوطنية تتصدر

وأوضحت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%، في حين سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4,194 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,476 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2,068.

وبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5,654 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4,341، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.

وحسب النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.

 

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