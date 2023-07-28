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الرياض تتصدر بـ 474 مصنعًا

1413 مصنعًا غذائيًّا بالسعودية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
1413 مصنعًا غذائيًّا بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة: إن عدد مصانع الأغذية وصل إلى 1413 مصنعًا في 13 منطقة بالسعودية.

وبينت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الرياض جاءت في المقدمة بعدد مصانع بلغ 474 مصنعًا، تليها مكة المكرمة بـ 341 مصنعًا، ثم المنطقة الشرقية بعدد 239 مصنعًا، والقصيم بـ 117 مصنعًا.

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كما بلغ عدد المصانع، في المدينة المنورة 84 مصنعًا، وعسير 40 مصنعًا، وحائل 38 مصنعًا، وتبوك 25 مصنعًا، والجوف 23 مصنعًا، وجازان 22 مصنعًا، ونجران 5 مصانع، والحدود الشمالية 3 مصانع، وأخيرًا الباحة مصنعين.

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