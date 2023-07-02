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خلال النصف الأول من عام 2023

%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله
المواطن - واس

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حقق ميناء الملك عبدالله إنجازاً جديداً خلال النصف الأول من عام 2023 ،بتسجيله زيادة جديدة في مناولة الحاويات بنسبة 2.3% و 98% في البضائع السائبة الزراعية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

دور الميناء الريادي

وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة الأمر الذي يرسخ مكانته بين الموانئ الأسرع نمواً عالمياً، حيث تُعد الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي.

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إنجازات غير مسبوقة

وأدت عملية التطوير المستمرة للميناء إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث سجل الميناء أعلى رقمٍ لمناولة الحاويات على متن سفينة واحدة على مستوى موانئ المملكة وذلك بمناولة 20,153 حاوية قياسية خلال 77.46 ساعة عمل على متن السفينة MSC Renee، بالإضافة إلى مناولة أكبر سفينة حاويات في العالم، MSC Irina.

أعلى الموانيء كفاءة

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن الميناء شهد تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية، خصوصاً بالتزامن مع تصنيفه كأعلى الموانئ كفاءة في العام 2022، والذي يعد دليلاً واضحاً على التزامه المستمر بالكفاءة التشغيلية والتطورية، وهو مايعكس تفاني فريق العمل والتزامه بالمعايير.

ميناء الملك عبدالله

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يستعد إلى مواصلة توسيع آفاق التجارة والاستفادة من موقعه الإستراتيجي وقدراته الاستثنائية لإعادة تعريف التميز، ويلعب الميناء دوراً تكاملياً في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسهم بدورها في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

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