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23 مليون مسافر عبر مطارات جدة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
23 مليون مسافر عبر مطارات جدة
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبو عباة: إن موسم الحج والعمرة هذا العام له خصوصية لأنه جاء بعد جائحة كورونا، حيث بدأت الأعداد تعود للأرقام الطبيعية، والتي جاءت بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية وزيادة أعداد السائحين والزائرين للمملكة العربية السعودية.

عدد المسافرين

وأضاف أبو عباة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن شركة مطارات جدة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت أمنية أو حكومية أو تشغيلية، على استثمار النجاحات السابقة والبناء عليها من أجل تقديم خدمات أفضل وبذلك تجاوز أعداد المسافرين الذين حصلوا على خدمة هذا العام بداية من محرم 1444هـ وحتى اليوم 23 مليون مسافر.

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وأوضح أن خدمة هذا العدد الكبير من المسافرين جاء نتيجة الجهود الكبير المبذول من كافة الجهات المعنية لتحقيق تلك النجاحات.

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