اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت النصر يحسم صفقة أليكس تيليس رامي صبري وروبي في حفلة طربية بجدة 28 يوليو
قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبو عباة: إن موسم الحج والعمرة هذا العام له خصوصية لأنه جاء بعد جائحة كورونا، حيث بدأت الأعداد تعود للأرقام الطبيعية، والتي جاءت بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية وزيادة أعداد السائحين والزائرين للمملكة العربية السعودية.
وأضاف أبو عباة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن شركة مطارات جدة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت أمنية أو حكومية أو تشغيلية، على استثمار النجاحات السابقة والبناء عليها من أجل تقديم خدمات أفضل وبذلك تجاوز أعداد المسافرين الذين حصلوا على خدمة هذا العام بداية من محرم 1444هـ وحتى اليوم 23 مليون مسافر.
وأوضح أن خدمة هذا العدد الكبير من المسافرين جاء نتيجة الجهود الكبير المبذول من كافة الجهات المعنية لتحقيق تلك النجاحات.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات جدة” أيمن أبو عباة: تجاوز عدد المسافرين الذين خدمناهم خلال موسم العمرة الماضي ٢٣ مليوناً#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/XMCYrZcwvf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023