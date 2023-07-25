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خلال النصف الأول من 2023

25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال
المواطن - واس

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أكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد الخدمات المنجزة إلكترونياً عبر منصة “تأميناتي أعمال” للنصف الأول من عام 2023م بلغت 25.7 مليون خدمة؛ منها أكثر من 4.3 ملايين خدمة استباقية لصاحب العمل والتي تنفذ له -دون طلب- وبشكل تلقائي بما يختصر دورة العمل بفضل الارتباط والتكامل مع الجهات الأخرى.

خدمات رقمية متكاملة

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الرقمية الشاملة والمتكاملة لأصحاب العمل، حيث تقدم منصة “تأميناتي أعمال” أكثر من 60 خدمة مؤتمتة بشكل كامل لإدارة العلاقة التأمينية بين صاحب العمل والمشترك، ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليون منشأة حول المملكة لإدارة العمليات التأمينية لأكثر من 12 مليون مشترك في أنظمة التأمين الاجتماعي.

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ويمكن لأصحاب العمل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة عبر خدمة “الزيارة الافتراضية” التي تتيح للعميل التواصل المباشر بالصوت والصورة وإنهاء جميع المعاملات بكل يسر وسهولة ودون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة.

منصة تأميناتي أعمال

يُذكر أن منصة “تأميناتي أعمال” تأتي ضمن مجموعة المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها “التأمينات الاجتماعية” لكافة عملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل التي تؤكد التوجّه الإستراتيجي للمؤسسة نحو التحول الرقمي الشامل كمؤسسة تأمين اجتماعية رقمية وطموحة وتحقق التميز في خدمة العملاء.

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