28 مليار دولار قيمة استثمارات الخليج في باكستان

وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الذي استحدثته باكستان، على عرض 28 مشروعًا بمليارات الدولارات على دول الخليج العربي للاستثمار فيها، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا، وعمليات تعدين بمشروع “ريكو ديق” بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان.

28 مليار دولار حجم الاستثمارات

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا أكسبرس تريبيون” الباكستانية (The Express Tribune)، فإن قائمة المشروعات المعتمدة، المزمع عرضها على السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المطلوبة لها 28 مليار دولار.

وتشمل المشروعات مصفاة لتكرير النفط بتكلفة 10 مليارات دولار ستُعرض على عملاقة الطاقة السعودية “أرامكو”، فيما أعلن البنك المركزي الباكستاني منتصف الشهر الجاري أن احتياطي النقد الأجنبي تضاعف تقريبًا إلى 8.73 مليار دولار، نتيجة تدفق الأموال من صندوق النقد الدولي، ومن دول صديقة، بما في ذلك وديعة سعودية في البنك المركزي بقيمة ملياري دولار، ومن الإمارات بقيمة مليار دولار.

ضغوط مالية تواجهها باكستان

تخفف هذه الأموال الضغوط على الحكومة الباكستانية، التي تعاني لسداد ديون خارجية تبلغ 25 مليار دولار للسنة المالية الحالية. كما تساهم بتخفيف أزمة الدولار ونقص الإمدادات في البلاد.

وتركز خطط الاستثمار المعتمدة من قِبل المجلس الجديد على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنفط والطاقة الجديدة.