3 أهداف لـ استراتيجية التحول لـ الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن عزمها إطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي وذلك قبل انطلاق موسم 2023/2024 يوم 11 أغسطس المقبل.

وتملك استراتيجية التحول 3 أهداف وهي: ” تعزيز التنافسية وحضور الدوري على المستوى العالمي، وضع دوري المحترفين ضمن أقوى 10 دوريات بالعالم، الوصول بـ دوري المحترفين ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم”.

تطوير الدوري السعودي البداية

وتأتي هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

والجدير بالذكر بأن فريق عمل البرنامج قام بعقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأندية بحضور ممثليها من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمدراء الرياضيين، لشرح آلية العمل وطريقة الاختيار والتفاوض وكذلك مشاركة دليل منهجية انتقالات اللاعبين والنماذج الخاصة به.

من ناحيته، قال سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: ” لدى الدوري السعودي فرصة رائعة للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد في كرة القدم، عبر هذه الاستراتيجية التي ترفع تطلعاتنا إلى توفير مستقبل مستدام وسيتم تقييمنا على أساسه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأندية في تحقيق النجاح التجاري من خلال نماذج أعمال مدروسة. كما نسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الكاملة خلال الأشهر المقبلة”. ​

فرصة كبيرة لاستقطاب المواهب

وأضاف اللذيذ: “بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الرياضة والإخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجهود مجلس الإدارة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدينا فرصة كبيرة لاستقطاب مواهب عالمية جديدة إلى السعودية، كما أن الدور المركزي في الاستراتيجية يوفر لنا السيطرة والحوكمة لضمان أن تكون استثماراتنا مستدامة وذكية وتعود بالفائدة على جميع أطراف الدوري في المستقبل. وسيحصل كل نادٍ في الدوري على فرصة لتحسين تشكيلة فريقه من خلال هذا النموذج المبتكر، ومايكل إيمينالو هو الرجل المثالي لهذه المهمة. فلديه الخبرة والمعرفة المثالية والمؤهلات التدريبية، والعلاقات المطلوبة لنجاح برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين” بأكمله من خلال هذا المشروع الطموح”. ​