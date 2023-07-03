Icon

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة Icon النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم

3 أهداف لـ استراتيجية التحول لـ الدوري السعودي

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
3 أهداف لـ استراتيجية التحول لـ الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن عزمها إطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي وذلك قبل انطلاق موسم 2023/2024 يوم 11 أغسطس المقبل.

وتملك استراتيجية التحول 3 أهداف وهي: ” تعزيز التنافسية وحضور الدوري على المستوى العالمي، وضع دوري المحترفين ضمن أقوى 10 دوريات بالعالم، الوصول بـ دوري المحترفين ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم”.

قد يهمّك أيضاً
الشورى يطالب الترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة

الشورى يطالب الترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة

درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية

درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية

تطوير الدوري السعودي البداية

وتأتي هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

والجدير بالذكر بأن فريق عمل البرنامج قام بعقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأندية بحضور ممثليها من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمدراء الرياضيين، لشرح آلية العمل وطريقة الاختيار والتفاوض وكذلك مشاركة دليل منهجية انتقالات اللاعبين والنماذج الخاصة به.

من ناحيته، قال سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: ” لدى الدوري السعودي فرصة رائعة للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد في كرة القدم، عبر هذه الاستراتيجية التي ترفع تطلعاتنا إلى توفير مستقبل مستدام وسيتم تقييمنا على أساسه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأندية في تحقيق النجاح التجاري من خلال نماذج أعمال مدروسة. كما نسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الكاملة خلال الأشهر المقبلة”. ​

أهداف استراتيجية الدوري السعودي

فرصة كبيرة لاستقطاب المواهب 

وأضاف اللذيذ: “بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الرياضة والإخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجهود مجلس الإدارة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدينا فرصة كبيرة لاستقطاب مواهب عالمية جديدة إلى السعودية، كما أن الدور المركزي في الاستراتيجية يوفر لنا السيطرة والحوكمة لضمان أن تكون استثماراتنا مستدامة وذكية وتعود بالفائدة على جميع أطراف الدوري في المستقبل. وسيحصل كل نادٍ في الدوري على فرصة لتحسين تشكيلة فريقه من خلال هذا النموذج المبتكر، ومايكل إيمينالو هو الرجل المثالي لهذه المهمة. فلديه الخبرة والمعرفة المثالية والمؤهلات التدريبية، والعلاقات المطلوبة لنجاح برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين” بأكمله من خلال هذا المشروع الطموح”. ​

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة